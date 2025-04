Em declarações aos jornalista à porta da Santa Sé, Marcelo Rebelo de Sousa avançou que irá o luto nacional acontecerá entre 24 e 26 de abril, acrescentando que se vai “manter a sessão do 25 de abril [na Assembleia da República], que vai começar com um voto de pesar pela morte do Papa Francisco”.

O Presidente acrescentou que assinará o decreto ainda hoje e que estará presente no funeral assim como o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros.