De acordo com um aviso meteorológico publicado na página do IPMA, a ilha da Madeira está sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje, devido a previsão de precipitação, por vezes forte e persistente, que passará a laranja até ao fim do dia, devido a um expectável agravamento do estado do tempo, que poderá ser acompanhado de trovoada.

Para a ilha do Porto Santo, o aviso mantém-se amarelo até às 18:00.

O arquipélago dos Açores está igualmente sob aviso amarelo, devido à previsão de precipitação forte e acompanhada de trovoada.

Nos grupos Central e Oriental, o aviso meteorológico vigora até às 21:00 de segunda-feira, ao passo que para o grupo Ocidental, o aviso estende-se apenas até às 00:00 desse dia.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado com precipitação, em especial no Centro e Sul até meio da tarde e uma pequena descida da temperatura mínima.

AS temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius (Bragança) e os 12 (Lisboa), enquanto as temperaturas máximas vão andar entre os 11 graus (Guarda) e os 19 (Sagres, Faro, Leiria, Braga).