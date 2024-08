O aviso meteorológico do IPMA está em vigor desde hoje de manhã e até às 18:00 de sexta-feira, abrangendo todas as áreas do arquipélago - as costas norte e sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A temperatura máxima prevista para hoje na ilha da Madeira de é 29 graus centígrados, enquanto a mínima é de 23 graus. No caso do Porto Santo estes valores variam entre 28 e 22 graus, respetivamente.

A água do mar está entre os 23 e os 25 graus.