À imprensa imprensa local, Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia de Curral das Freiras, confirmou que se procedeu à retirada de mais de 50 pessoas, estando estas agora no centro da freguesia. Segundo o JM, existem elementos da PSP junto ao túnel de modo a impedir a entrada naquela freguesia.

A noite foi complicada, com as mudanças de vento a fazerem com que o incêndio ganhasse força na sua combustão durante a madrugada, explicou o autarca. Hoje a Casa do Povo do Curral das Freiras ajuda com a distribuição de almoços, jantares e lanches, através de três carrinhas no terreno.

As chamas avançam em duas frentes. Uma em Curral das Freiras, outra na freguesia de Jardim da Serra. De acordo com balanço da Proteção Civil às 9h30, eram 56 operacionais e 18 viaturas no terreno, juntamente com o meio aéreo e Unidade Móvel de Telecomunicações e Emergência do SRPC.

“Na Ribeira Brava, o incêndio continua ativo na frente da Encumeada, embora fora de zonas habitacionais, onde uma Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afeta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, mantém vigilância ativa”, informou a Proteção Civil.

“No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de residentes das suas habitações por segurança e precaução, desencadeada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos”, acrescentou a Proteção Civil.

Já no concelho de Câmara de Lobos, o fogo está "ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras”, sendo que, no Jardim da Serra, “as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo”.

No terreno estão as corporações de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Municipais de Machico, e Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Em declarações à RTP Madeira, o Sindicato Nacional da Proteção Civil, através do seu secretário-geral, afirma que devem ser pedidos meios aéreos ao governo nacional. O governo nacional, ontem, contactou o presidente do executivo madeirense a oferecer apoio no combate aos incêndios, mas Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno são suficientes, disse à Lusa fonte governamental.

O incêndio deflagrou na quarta-feira de manhã, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso. As chamas propagaram-se na quinta-feira à noite às zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, atingindo as serras do Jardim da Serra.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, o combate ao fogo está a ser dificultado por estar a lavrar em áreas de difícil acesso aos meios operacionais pedestres.

Por precaução e questões de segurança, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza encerrou diversos percursos pedestres classificados: PR 1 – Vereda do Areeiro; PR 1.3. – Vereda da Encumeada; PR 2 – Vereda do Urzal; PR 12 – Caminho Real da Encumeada

Notícia atualizada às 12h.