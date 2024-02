Esta quarta-feira, a mulher e dois funcionários do clube, entre eles o oficial de ligação aos adeptos (OLA), Fernando Saul, e o adepto Vítor Catão, além de outros oito suspeitos, foram detidos, na operação Pretoriano. Caldeira, é considerado o autor moral dos distúrbios, mas não foi constituído arguido, nem alvo de buscas e nega qualquer crime.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), o Ministério Público recolheu indícios de que Caldeira combinou com Fernando Saul, Madureira e a mulher, vice-presidente da claque, calar vozes dissonantes, descontentes com a atual administração que apoiavam André Villas-Boas.

“Definiram o que deveria ser posto em prática para que lograssem a aprovação da alteração dos estatutos em benefício de todos os envolvidos e sem perda de regalias, designadamente vendo garantidos os seus ganhos tirados da bilhética para os jogos de futebol”, referiu o Ministério Público ao JN, que acrescenta que a alteração dos estatutos era importante para os interesses da atual direção do clube.

O Ministério Público acredita que Madureira e sua esposa, vice-presidente dos Super Dragões, facilitaram a entrada de um grande número de membros da claque na assembleia, reservada aos sócios, sem serem realmente sócios.

Supostamente, isso visava colocar rapidamente pessoas de confiança no auditório, limitado a 400 pessoas, onde ocorreria a assembleia.

Recorde-se que o Comando Metropolitano do Porto da PSP referiu ontem no âmbito desta investigação, a PSP deu cumprimento a 12 mandados de detenção e a 11 buscas domiciliárias no Grande Porto, emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Durante a operação policial, foram apreendidos equipamentos eletrónicos e documentos de interesse para a investigação em causa, vários tipos de estupefaciente, nomeadamente cocaína e haxixe, três automóveis, vários milhares de euros, uma arma de fogo, artefactos pirotécnicos e mais de uma centena de ingressos para eventos desportivos, refere a PSP.

Entre os detidos estão também outros elementos da claque dos Super Dragões, a mulher de Fernando Madureira, Sandra Madureira, e Vítor Catão, adepto do FC Porto e antigo presidente do São Pedro da Cova, disse anteriormente fonte policial à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, foi também detido um funcionário do FC Porto: o oficial de ligação aos adeptos, Fernando Saul.

De acordo com a CNN, entre os detidos está também Tiago Aguiar, que trabalha nas relações externas do clube.