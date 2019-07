Natural de Lisboa, Hélia Correia cresceu em Mafra, “honrando esta ligação afetiva tanto nas suas produções literárias como nas suas intervenções públicas”, sublinha o município.

O conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra recebeu, no domingo, a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO.

O monumento português fez parte “das 36 indicações para inscrição na Lista do Património Mundial”, que foram avaliadas na 43.ª Sessão do Comité do Património da UNESCO, no Azerbaijão.

Datado do século XVIII, o Palácio Nacional de Mafra, mandado construir por D. João V, com a riqueza resultante do ouro vindo do Brasil, é um dos mais importantes monumentos representativos do barroco em Portugal, sendo por isso um exemplo de afirmação do poder real.

Possui importantes coleções de escultura italiana, de pintura italiana e portuguesa, uma biblioteca única, bem como dois carrilhões, seis órgãos históricos e um hospital do século XVIII.