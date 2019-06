Num novo relatório sobre a canábis, divulgado na véspera do Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, O OEDT identifica uma série de fatores por detrás da atual diversidade de produtos de canábis na Europa, “incluindo desenvolvimentos nas políticas, avanços nas técnicas de produção e extração e mudanças nas preferências dos consumidores”. A criação de mercados legais de canábis recreativa fora da União Europeia (EU) é também apontada como impulsionadora da inovação no desenvolvimento de novos produtos de canábis, alguns dos quais estão agora a aparecer no mercado europeu.

Todos estes fatores levam os técnicos da agência europeia das drogas e da toxicodependência, sediada em Lisboa, a considerarem “essencial” que a situação seja “acompanhada de perto”, controlada a sua potência e os efeitos para a saúde dos consumidores.

O diretor do OEDT, Alexis Goosdeel, afirma que “a natureza dinâmica do atual mercado de canábis e a diversificação dos produtos disponíveis trazem desafios consideráveis” e, como tal, “é importante acompanhar e compreender as novas tendências dos produtos atualmente à disposição dos consumidores europeus, para informar o debate político e de regulamentação”.

A canábis continua a ser a droga ilícita mais consumida na Europa, estimando-se que cerca de 17,5 milhões de jovens europeus (entre os 15 e os 34 anos) tenham consumido no último ano.