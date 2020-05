“Até ao dia 15 de maio, com este apoio inexcedível das nossas Forças Armadas, teremos percorrido as mais de 520 escolas que vão receber alunos de 11.º e 12.º com ações de sensibilização, formação, demonstração e desinfeção”, disse Susana Amador à margem de uma visita a uma destas escolas.

A secretária de Estado esteve hoje na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, no dia em que as assistentes operacionais do liceu centenário receberam uma formação sobre os procedimentos diários de higienização do espaço escolar, dada por membros do Exército.

Até ao final da semana já terão sido intervencionadas 327 das mais de 520 escolas que vão reabrir no dia 18 de maio para receber os alunos de 11.º e 12.º anos e até sexta-feira a operação conjunta dos Ministérios da Educação e da Defesa Nacional estará concluída.

“Da parte do Ministério da Educação, contem connosco para este regresso parcial, contem connosco para termos uma escola segura e protegida, intervencionada de norte a sul do país”, assegurou Susana Amador.

Na operação que envolve mais de 400 militares dos três ramos das Forças Armadas, o Ministério da Educação começou por identificar os 100 concelhos do país com maior carga viral e as cerca de 330 escolas onde foram necessárias operações de desinfeção.