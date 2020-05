Os dados agora divulgados pretendem também avaliar a relação entre o estatuto socioeconómico dos estudantes e a disponibilidade de meios digitais para estudar em casa, numa altura em que os alunos estão afastados das salas de aula.

Segundo os resultados, 24% dos estudantes cujos pais têm um “estatuto ocupacional” superior admitiram ter menos de dois computadores em casa, em comparação com os 41% de alunos de famílias mais desfavorecidas.

“Isto levanta questões sobre se as crianças terão acesso suficiente aos dispositivos para estudar em casa, principalmente se os seus pais e irmãos também precisarem de acesso a um computador para trabalhar em casa”, afirmou o diretor executivo.

Dirk Hastedt sublinha ainda que, no contexto atual, é importante assegurar não só a continuidade da educação, através da disponibilização de dispositivos eletrónicos que permitam aos alunos continuar a estudar em casa, mas também assegurar que as crianças e os jovens conseguem utilizá-los de forma autónoma.

“Falamos muito sobre o fosso digital e estes novos números permitem ter uma visão sobre um aspeto desse fosso”, explica, referindo-se às desigualdades ao nível dos dispositivos.

“Mas também não devemos esquecer o ‘fosso no conhecimento’. No ciclo mais recente do ICILS, os estudantes com níveis socioeconómicos mais altos tiveram pontuações significativamente mais altas do que os seus colegas menos favorecidos”, acrescenta.

