O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, apresentou hoje as medidas programadas para tornar a cidade "mais saudável e mais sustentável". Entre as várias medidas apresentadas, a autarquia compromete-se a criar mais 50 quilómetros de ciclovia até ao final do ano, comparticipar na compra de bicicletas com cheques que vão até 500 euros e intervencionar 100 ruas para diminuir ou suprimir vias de circulação automóvel e aumentar o tamanho dos passeios. Supressão de trânsito na Baixa-Chiado vai ser adiada devido aos efeitos da pandemia.

Numa apresentação feita a partir da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina começou por referir que, se por um lado, "não escolhemos a pandemia que estamos a viver” no que toca aos desafios apresentados pela covid-19, por outro há "uma palavra a dizer sobre o futuro" Recordando que Lisboa é a Capital Verde Europeia para 2020, Fernando Medina referiu como a pandemia "só tornou a capital verde mais urgente, mais precisa”, e que, face à escolha entre "o regresso a uma cidade poluída e congestionada”, ou a uma cidade “menos poluída, mais saudável, mais sustentável, e com melhor qualidade de vida para todos”, o autarca disse que o caminho a seguir é pela segunda opção, sendo necessário "agarrar o momento para fazer aquilo que ainda não for feito”. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram