Oito das novas vítimas foram encontradas numa garagem e uma mulher foi encontrada em casa, segundo a presidente da câmara, María José Catalá, citada pela agência espanhola Europa Press.

Entre as oito pessoas que morreram na garagem encontra-se um agente da polícia local.

Além dos 101 mortos na Comunidade Valenciana, há mais duas vítimas mortais confirmadas em Castela La Mancha e outra na Andaluzia.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma “depressão isolada em níveis altos”, um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano e como DINA em português.

O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

Trata-se de uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, ultrapassando mesmo as inundações de Biescas (Huesca) em 1996, com 87 mortos, e as inundações de Turia em 1957, em que morreram entre 80 e 100 pessoas.