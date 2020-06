Os ativistas da extrema-direita, muitos dos quais estavam bêbados, que lutaram com a polícia, reuniram-se em Londres para defender estátuas de figuras históricas britânicas depois dos atos de vandalismo do fim de semana passado.

Com os braços erguidos e gritando "Inglaterra", os ativistas da extrema-direita atiraram garrafas, latas e pontapearam os agentes, enquanto a Polícia Metropolitana de Londres está a investigar um homem que urinou numa placa dedicada ao polícia Keith Palmer, que morreu no atentado terrorista de 2017 no Parlamento de Westminster.

Para além destes incidentes, houve manifestações pacíficas em Hyde Park, Londres, e outras cidades britânicas, incluindo Belfast e Brighton, por grupos que procuraram expor o racismo na sequência do assassinato do afro-americano George Floyd, asfixiado sob escolta policial em Minnesota, nos Estados Unidos, no passado dia 25.

Além de Londres, as manifestações ocorreram em várias outras cidades do Reino Unidos como Belfast, na Irlanda do Norte, e Brighton, no sul de Inglaterra, embora não tenham sido aí registados atos de violência, até agora, de acordo com relatos das autoridades britânicas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson escreveu no Twitter que "o vandalismo racista não tem lugar” nas ruas e a quem atacar a polícia, será dado todo o peso da lei.