Este sábado, véspera de Natal, vão estar abertos 221 centros de saúde, anunciou hoje o ministério da Saúde. Já no domingo, dia de Natal, serão menos, 180 unidades de saúde de cuidados primários. De acordo com o Governo, "esta resposta de proximidade à comunidade permite atender situações de doença aguda não emergente e está prevista no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde - inverno 2022-2023, que o Ministério da Saúde apresentou no passado mês de novembro".

Os cuidados de saúde primários asseguraram, nestes quatro fins-de-semana, mais de 66 mil consultas, segundo contas do Ministério de Manuel Pizarro.

"No fim de semana de 17 e 18 de dezembro, os centros de saúde registaram 16.362 consultas de utentes que precisaram de resposta no próprio dia. No fim de semana de 10 e 11 de dezembro, tinham sido 16.971 consultas para doença aguda e no anterior, de 3 e 4 de dezembro, 16.536. Logo no primeiro fim de semana após a apresentação do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde tinham sido registadas 16.398 consultas", lê-se na nota enviada às redações.

Pode consultar AQUI a lista dos centros de saúde que vão estar abertos nos próximos dias.