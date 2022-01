Os dados constam do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal feita em Portugal continental.

De acordo com a DGS, 100.326 pessoas foram vacinadas na sexta-feira contra a covid-19 (esquema vacinal iniciado ou completo e reforço) e a gripe sazonal.

Deste total, 43.395 pessoas foram inoculadas com a dose de reforço contra o novo coronavírus, 5.505 concluíram a vacinação contra a covid-19, 1.127 receberam a vacina da gripe e 50.299 crianças dos 5 aos 11 anos iniciaram a imunização da covid-19.

O segundo período de vacinação contra a covid-19 para as crianças entre os 5 e os 11 anos começou na quinta-feira e termina no domingo.

Nos mesmos dias decorre a administração de doses de reforço, em modalidade de “casa aberta” (sem agendamento) através de senha digital, especificamente para a comunidade escolar (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias, creches e ATL).

No total acumulado, desde que se iniciaram as respetivas campanhas de vacinação, mais de 8,7 milhões de pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, mais de 3,2 milhões a dose de reforço e mais de 2,4 milhões a vacina da gripe.

Entre as crianças dos 5 aos 11 anos, 196.087 começaram a vacinação contra a covid-19, com uma dose.

De 5 de fevereiro a 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará concluído o esquema vacinal para esta faixa etária, estima o Governo.

No primeiro período de vacinação para as crianças entre os 5 e os 11 anos, que decorreu no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, foram imunizados 95.752 menores com a dose pediátrica da Pfizer.

O relatório hoje divulgado adianta que das pessoas já vacinadas com a dose de reforço, 89% têm 70 ou mais anos, 74% têm entre 60 e 69 anos e 37% têm entre 50 e 59 anos.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59 relativamente ao dia anterior ao da divulgação do relatório.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.