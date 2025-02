O despacho do procedimento concursal para recrutamento de pessoal médico para a carreira de assistente, das áreas de medicina geral e familiar e de saúde pública, foi publicado em 27 de dezembro de 2024, pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

“Terminado o processo de concurso - época especial, destinado à contratação de médicos recém-especialistas para as áreas de Medicina Geral e Familiar (MGF) e de Saúde Pública (SP), informamos que foram ocupadas 63 vagas em MGF [28%] e 9 em SP [60%]”, refere a ACSS numa resposta à agência Lusa.

Segundo os dados da ACSS, o maior número de vagas ocupadas (22) para médicos de família foi na região Norte, distribuídas pelas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Barcelos/Esposende (1), Braga (2), Entre Douro e Vouga (5), Gaia e Espinho (1), Matosinhos (2), Trás-os-Montes e Alto Douro (9), Alto Minho (1) e Tâmega e Sousa (1).

Dezanove médicos ficam a trabalhar em ULS na região de Lisboa e Vale e Tejo, nomeadamente na da Arrábida (1), da Lezíria (1), Almada-Seixal (1), Amadora-Sintra (2), Lisboa Ocidental (4), Santa Maria (1), São José (5), Arco Ribeirinho (1), Estuário do Tejo (1) e Médio Tejo (2).

Os dados precisam que 12 médicos de família foram colocados em ULS da região Centro, espalhados pelas Unidades Locais de Saúde de Aveiro (1), Leiria (6), Coimbra (3) e Dão-Lafões (2).

Quatro ficam na ULS do Algarve e seis na região do Alentejo, distribuídos pela ULS do Alentejo Central (1) e do Baixo Alentejo (5).

Relativamente aos médicos de Saúde Pública, dois foram colocados na região centro, nomeadamente nas ULS Viseu Dão-Lafões e Baixo Mondego), um em Lisboa e Vale do Tejo (ULS São José) e três na região Norte ULS Santo António, Trás-os-Montes e Alto Douro e Tâmega e Sousa.

A ACSS sublinha que o total de vagas disponibilizadas no concurso teve em consideração os 64 recém-especialistas, formados na época especial de 2024, e os recém-especialistas formados em épocas de avaliação anteriores, não detentores de vínculo definitivo no SNS.

Dos 64 médicos recém-especialistas formados na época especial de 2024, foram colocados 33 (51,6%).