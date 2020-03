Escreve o Público esta segunda-feira, 9 de março, que mais de 700 mil portugueses preferiram nos últimos três anos e meio ter uma consulta num hospital diferente daquele que pertence à sua área de residência.

Em causa está a entrada, desde junho de 2016, do regime de livre acesso no Serviço Nacional de Saúde, sendo os centros hospitalares de Lisboa e do Porto são os mais procurados, nomeadamente, o Centro Hospitalar Lisboa Norte (onde se inclui o Hospital de Santa Maria), o Centro Hospitalar Universitário do Porto (a que pertence o Hospital de Santo António), o Centro Hospitalar Lisboa Central (do qual faz parte o Hospital de S. José), Centro Hospitalar de São João, no Porto, e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (que integra os hospitais S. Francisco Xavier e Egas Moniz).

No total, segundo o jornal, 711.264 pessoas pediram uma primeira consulta de especialidade num hospital público que não o da sua rede de referenciação.

As especialidades mais procuradas são oftalmologia, ortopedia e dermatologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral, por esta ordem.

Estas especialidades estão também na lista daquelas que têm maiores tempos de espera para uma primeira consulta.

Estas 711.264 pessoas representam 11,4% dos mais de 6,2 milhões de primeiras consultas de especialidade pedidas pelos médicos de família no mesmo período, escreve o Público, citando dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O sistema de livre acesso e circulação permite aos utentes, em conjunto com o seu médico de família, optar por ter consulta de especialidade em qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde onde a especialidade requerida exista, não ficando o paciente vinculado apenas ao hospital de referência na sua área de residência.

As cinco áreas com maiores tempos de espera — oftalmologia, ortopedia e dermatologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral — foram integradas no plano para a redução de listas de espera apresentado pelo Ministério da Saúde, tendo as listas de espera sido reduzidas em 40% (segundo dados provisórios) ao longo do ano passado.

Segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), com base nos dados que dispõe, a procura por “melhores tempos de resposta” está entre as principais razões para a procura de consultas de especialidade fora da área de residência, ainda que o organismo não disponha de estatísticas específicas sobre esta matéria.

A par de menores tempos de espera, os utentes procuram ainda hospitais com base na reputação do estabelecimento e da equipa clínica que nele trabalhada. Pesam ainda também as preferências individuais, muitas vezes com base em experiências anteriores, próprias ou de pessoas próximas, enumera Ricardo Mestre, administrador da ACSS.