A gestão da crise migratória constitui o primeiro teste sério para o Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis, que prometeu reduzir drasticamente as chegadas de migrantes e descongestionar as ilhas.

Assim, restringiu as condições de acesso ao asilo, prometeu acelerar o regresso à Turquia de pessoas cujos pedidos de proteção internacional são rejeitados e a rápida transferência de outras pessoas para a parte continental do país.

No entanto, o número de pessoas retidas nas ilhas continua a aumentar, apesar das transferências para o continente.

Quanto aos retornos à Turquia, em 2019, apenas 48 pessoas tiveram de regressar, segundo a polícia.

Um indício do desencanto da população local das ilhas são as declarações do presidente da região do Egeu do Norte, Kostas Muntsuris, que apesar de ser semelhante à conservadora Nova Democracia acusou o Governo de ter decidido transformar o Egeu “numa região de refugiados”.