Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), foram detidos 234 condutores alcoolizados, o que representa 52% do total de pessoas detidas na semana entre 10 e 16 deste mês.

A polícia deteve ainda 74 pessoas por conduzirem sem carta, o que significa uma parcela de 16% relativamente ao total.

Ainda nas estradas, a GNR detetou mais de 10.000 infrações numa semana, mais de um terço das quais (3.849) por excesso de velocidade.

As operações registaram ainda infrações de 620 pessoas por condução com excesso de álcool, de 501 condutores por falta de inspeção ao veículo, e de 380 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças.