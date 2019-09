“O que me traz aqui é a preocupação com as gerações futuras. Tenho duas filhas. É pela geração delas que estou aqui hoje”, disse à agência Lusa Filipe Custódio, que se juntou à manifestação por considerar que “não temos o direito de hipotecar o futuro das novas gerações”.

O protesto decorreu entre a Doca dos Pescadores e o edifício da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, em Setúbal, e contou, segundo a organização, com cerca de 1.000 pessoas.

Francisco Ferreira, da Associação Zero – uma das entidades promotoras da manifestação, juntamente com a SOS Sado, Clube da Arrábida, Ocean Alive e Greve Climática Portugal -, disse que “não podemos estar a falar da proteção dos oceanos, com Portugal a comprometer-se com mais áreas de rede natura protegidas à escala europeia – uma das quais é o estuário do Sado e a outra é a zona em frente a Troia -, e, ao mesmo tempo, avançar com estas dragagens”.

“É só ouvirmos aquilo que tem sido dito nas Nações Unidas nos últimos dias. Mais importante do que o desenvolvimento e crescimento económico ligado a alguns setores é a riqueza e o valor económico da pesca, do turismo, do lazer, da qualidade de vida e da proteção dos oceanos, aqui e lá fora, porque 60 por cento das espécies que vêm ao estuário do Sado são fundamentais para alimentar o oceano. Isso sim, é um valor económico brutal, que não foi, infelizmente, contabilizado e tido em conta”, disse.