“Mais de mil profissionais (…), representando pelo menos 95 órgãos de comunicação social ou equiparados, provenientes de 26 países, estão acreditados para a cobertura noticiosa da deslocação do Papa Francisco a Fátima, no sábado, 05 de agosto”, informou o santuário na sua página na Internet.

Entre os países de origem dos profissionais, contam-se Angola, Moçambique, Índia, Vietname, Uruguai, República Dominicana, Costa do Marfim, Venezuela, Austrália, Polónia, Brasil, Estados Unidos, África do Sul ou República Checa”, estando acreditadas diversas agências internacionais.

Na “mais curta deslocação de um Papa a Fátima”, inserida na mais longa visita de um pontífice a Portugal, Francisco viaja de helicóptero de Lisboa para Fátima no sábado de manhã, fazendo o trajeto em papamóvel até à Capelinha das Aparições, onde, diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, faz uma oração em silêncio.

Segundo o programa disponibilizado pelo santuário, “duas crianças entregam-lhe flores, que o Papa vai colocar aos pés da imagem, oferecendo também um rosário de ouro”.

“Preside depois à recitação dos mistérios gozosos do Rosário, oração na qual se rezará pelos jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude, pelos jovens doentes e com deficiência e pelos jovens reclusos”, acrescenta a informação.

O Papa, na recitação do terço será acompanhado por 112 jovens com deficiência e jovens reclusos.

A visita do Papa ao Santuário de Fátima integra-se no programa da deslocação do Papa a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, que está a decorrer desde terça-feira e se prolonga até domingo, com as principais cerimónias a terem lugar na cidade de Lisboa.

Mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo são esperados nesta JMJ.