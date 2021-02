"O Alentejo é uma vergonha. Gente sem memória! Sou lisboeta, a partir de hoje”, escreveu José Carlos Malato na sua conta de Instagram no dia de 25 janeiro, um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter vencido as eleições presidenciais e renovado o seu mandato.

No entanto, não era sobre a reeleição do atual Presidente da República que o apresentador da RTP comentava, mas sim o inesperado resultado de André Ventura que para além de ter tido quase 12% do total de votos, tendo sido o terceiro candidato mais votado, atrás de Marcelo e Ana Gomes, foi o segundo candidato com maior votação em vários concelhos alentejanos.

Entre esses concelhos está aquele de onde Malato é natural, Monforte. Ali, naquele concelho de Portalegre, o candidato apoiado pelo Chega conseguiu 31,41% dos votos, um total de 360 cruzinhas no seu nome.

Perante a votação e o comentário do apresentador que o concelho viu crescer, nasceu um sentimento de revolta que, depois de vários comentários enfurecidos nas redes sociais, culminou numa petição dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Monforte para "pedir a alteração da Praça que contém o seu nome, em Monforte".

O texto que acompanha o documento já conta com mais de quatro mil assinaturas e deixa ainda sugestões para o novo nome do largo. "Como alternativa, ficam aqui as ideias "Praça dos Monfortenses" ou voltando ao antigo "Largo da Biblioteca". Aceitam-se, obviamente, outras opções", pode ler-se.

O largo José Carlos Malato foi assim batizado em 2005 como forma de Monforte homenagear a carreira do apresentador que é também filho daquela terra.