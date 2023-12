A campanha sazonal entre utentes elegíveis para vacinação contra a Gripe e a COVID-19 terminou com mais de quatro milhões de pessoas vacinadas.

A informação foi revelada esta quarta-feira, com o SNS a congratular-se com a adesão.

"E é com enorme satisfação que damos nota, no calendário previsto, de termos atingido o marco de 4 milhões de vacinas administradas no contexto da Campanha de Vacinação Sazonal 2023-2024. Chegámos a uma cobertura de vacinação contra a Gripe no grupo de 80 ou mais anos de 75% e na faixa etária de 70-79 anos de 71%", lê-se no comunicado, onde é referido também que este ano o número de pontos de vacinação aumentou para mais de 3000, face aos 700 na campanha de vacinação sazonal 2022/2023.

Na nota, o SNS destacada também "a adesão da população à vacinação contra a Gripe. Se compararmos o número de vacinas contra a Gripe administradas nesta campanha com as administradas no mesmo período, na campanha do ano passado, temos cerca de mais 359 mil vacinas administradas este ano, um aumento cerca de 20%".

A completar, o SNS salienta também o "facto das estirpes em circulação no nosso país, identificadas pelo INSA, serem em grande medida abrangidas pela vacina".