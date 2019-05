“Eu reconheço que fiz parte (do Estado Islâmico). Eu tinha um salário de 70 dólares mensais”, disse Sakkam, 29 anos que pediu perdão ao “Estado iraquiano e às vítimas”.

Tal como os seis outros franceses condenados por ligações ao Estado islâmico os dois homens sentenciados hoje têm 30 dias para apresentar recurso.

O advogado de Léonard Lopez, um dos condenados à morte de origem francesa confirmou à AFP que vai apresentar recurso.

De acordo com a lei iraquiana, a participação em organizações “terroristas” — em combate ou não — é passível de condenação à morte.

Grupos de defesa de direitos humanos denunciam os “riscos de tortura” aos prisioneiros no Iraque assim como questionam a “realização de processos justos” no 12º país mais corrupto do mundo.

Bagdad já condenou à morte mais de 500 estrangeiros acusados de pertencerem ao Estado Islâmico, homens e mulheres, mas até ao momento nenhum foi executado.

A questão relacionada com estes prisioneiros lança em vários países o debate sobre o eventual repatriamento dos condenados aos Estados de origem, como a França, onde ao mesmo tempo é rejeitada a pena de morte.