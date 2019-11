Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, anunciou esta segunda-feira, 25 de novembro, a sua desvinculação do Bloco de Esquerda, partido liderado por Catarina Martins.

Em comunicado citado pelos jornais, o agora ex-bloquista diz que "o que renega não é o projeto que deu origem ao Bloco, mas o que o partido se tornou ao longo do tempo".

Mamadou Ba fala de uma "profunda divergência", razão pela qual coloca fim a uma filiação 20 anos, visto que estava no partido desde a sua fundação.

O ex-assessor sai na sequência das polémicas declarações que fez depois dos confrontos no Bairro da Jamaica, no Seixal.

À data o dirigente da SOS Racismo e assessor do BE Mamadou Ba publicou um texto na rede social Facebook em que fala da "violência policial" no bairro da Jamaica, no Seixal, e dos confrontos na segunda-feira em Lisboa, referindo-se à polícia como "a bosta da bófia".

O caso remete a janeiro deste ano e, segundo o próprio, foi por essa altura, "no rescaldo dos acontecimentos do bairro Jamaica”, que tomou a decisão só agora anunciada.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra uma família, mãe e três filhos, e um agente da PSP, no processo relativo aos confrontos entre moradores e polícias ocorridos no Bairro da Jamaica.

O polícia, de 34 anos, foi acusado de um crime de ofensas à integridade física simples, enquanto a mulher, de 53, responde por um crime de resistência e coação.

Um dos filhos, de 32 anos, responde por nove crimes (dois de resistência e coação e sete de injúria agravada) e outro, de 34 anos, está acusado de oito crimes: dois de resistência e coação, dois de ofensa à integridade física qualificada, um de dano, um de introdução em lugar vedado ao público e dois crimes de ameaça agravada.

A filha, de 25 anos, foi acusada de seis crimes: dois de resistência e coação, um de dano, um de introdução em lugar vedado ao público e de dois de ameaça agravada.