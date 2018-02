A Fundação Booker Prize lançou hoje um prémio especial para assinalar os seus 50 anos de existência, designado Golden Man Booker Prize, que vai distinguir o melhor trabalho de ficção das últimas cinco décadas, anunciou a organização.

O vencedor será escolhido por um júri composto por cinco elementos e depois pelo público.

Desde que foi pela primeira vez atribuído, em 1969, o Prémio Man Booker tornou-se o mais importante prémio literário de língua inglesa, fazendo dos livros vencedores obras de referência, que servem de bitola para avaliar outros romances.

De acordo com comunicado da organização, o Golden Man Booker vai voltar a colocar sob destaque os 51 vencedores do Prémio Man Booker – todos eles ainda impressos -, e descobrir qual deles resistiu ao teste do tempo, permanecendo relevante para os leitores hoje.

O júri será composto pelo escritor e editor Robert McCrum, pelo poeta Lemn Sissay, pela romancista Kamila Shamsie, pelo locutor e romancista Simon Mayo e pelo poeta Hollie McNish.

Cada um deles vai ler os romances vencedores de cada década do prémio e escolher o que considera ser o melhor vencedor desses dez anos. A lista dos cinco finalistas, a “Golden Five”, será anunciada no Hay Festival, no País de Gales, em 26 de maio de 2018.

Os cinco livros serão então submetidos à votação pública durante um mês – de 26 de maio a 25 de junho - no ‘site’ oficial do prémio. O vencedor final será anunciado no dia 08 de julho, durante o Festival Man Booker, no Southbank Center, em Londres, que celebra os 50 anos do galardão.

O presidente executivo do grupo Man Booker, Luke Ellis, manifestou satisfação por “patrocinar o prémio no seu 50.º aniversário e celebrar uma ficção excecional, no último meio século, que permanece tão relevante e ressonante como sempre”.

“O prémio desempenha um papel significativo no reconhecimento e no apoio à excelência literária que nos honra apoiar”, acrescentou.