À agência Lusa, vários dos delegados e representantes sindicais presentes na ação de protesto, em Lisboa, assumiram que é necessário “investir nos trabalhadores” e que a falta de aumentos nos últimos anos tem sido uma “injustiça”.

José Manuel Oliveira, da Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações em Portugal (FECTRANS) e do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), afirmou que o protesto pretende “forçar uma reunião com a Secretaria de Estado das Infraestruturas”, a quem foi feito um pedido de reunião “com o objetivo de procurar encontrar soluções por via da negociação que evitem novos constrangimentos e novas greves na IP”.

“Caso o Governo mantenha a incapacidade de lidar com este problema, vamos ter, necessariamente, de ter mais uma greve no dia 02 de abril”, disse o responsável da FECTRANS/SNTSF.

José Abraão, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Publica (SINTAP) e da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), afirmou que os manifestantes exigem um acordo coletivo para fazer face às “injustiças” e revelou dificuldade no diálogo com o Governo.

“Estamos aqui para exigir negociação do acordo de empresa que corresponda à correção das injustiças que se verificam nas Infraestruturas de Portugal”, disse, antes de referir que têm “encontrado alguma abertura para negociar, mas a dificuldade depois esbarra ao nível ministerial”.

“E, portanto, estamos a exigir ser recebidos pelo senhor secretário de Estado com o objetivo de desbloquear este processo”, acrescentou.

António Pereira, representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), declarou que, tendo a empresa lucros, deve valorizar os trabalhadores, aumentando os salários à semelhança do que aconteceu com a CP — Comboios de Portugal.

“Se têm lucros, têm de investir nos trabalhadores. Esta é uma das reivindicações que nós temos. Se outras empresas do setor já tiveram aumentos, a IP também tem de dar aumentos”, afirmou.

O representante da Comissão de Trabalhadores da IP, Fernando Semblano, defendeu uma posição semelhante, argumentando que “uma empresa que anuncia tantos milhões, que desde a fusão [entre a Estradas de Portugal e a Refer, que deu origem à IP] em 2015 aumentou o seu capital em 2,5 mil milhões de euros” tem feito “zero” pelos seus trabalhadores.