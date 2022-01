PS rouba um deputado ao PSD por 15 votos em Bragança

O Partido Socialista ganhou as eleições legislativas no distrito de Bragança e tornou-se, pela primeira vez, maioritário neste círculo eleitora

O PS venceu com 40,30% dos votos e 2 deputados eleitos. O PSD ficou em segundo lugar, com um deputado eleito e 40,2% dos votos.

Os socialistas conseguiram eleger João Sobrinho Teixeira e Berta Nunes, com 26.495 votos contra 26.480 votos. Ou seja, com mais 15 votos que o PSD, que elegeu por esse círculo Adão Silva.

Isto quer dizer que a distribuição dos deputados inverteu-se em relação a 2019, quando os sociais-democratas, com 40,78% dos votos, elegeram dois deputados e o PS, com 36,54%, conseguiu apenas um.

Esta é a segunda vitória dos socialistas em eleições nacionais neste distrito, depois da maioria absoluta de José Sócrates, em 2005, em que o partido ganhou na região, mas ficou com dois deputados e o PSD com o mesmo número, quando este círculo eleitoral ainda elegia quatro parlamentares.

PS vence no "Cavaquistão"

O PS venceu também distrito de Viseu, com 41,55% dos votos e quatro deputados eleitos. O círculo conhecido como o “Cavaquistão”, desde os tempos das maiorias absolutas de Cavaco Silva, é agora cor-de-rosa.

No total, apuradas as 277 freguesias do distrito, o PS obteve 41,55 %, face aos 36,81 % do PSD. Em 2019, as posições invertiam-se, o PSD obteve 36,26%, face aos 35,35% do PS.

Os dois partidos voltam a dividir, assim, os oito deputados do círculo eleitoral — tendo os socialistas mais votos em relação à outra força política (76.642 votos vs. 67.888 votos).

Vila Real também muda de cor

O PS venceu no distrito de Vila Real com 41,31% dos votos e 3 deputados eleitos. Os sociais-democratas elegeram os outros dois deputados, com 36,81 % dos votos.

Francisco Rocha, Fátima Correia Pinto e Agostinho Santa foram eleitos pelo PS; Artur Soveral de Andrade e Cláudia Bento pelo PSD.

Também este círculo eleitoral muda de cor. Em 2019, com 39,04% e 39.143 votos, o PSD vencia em Vila Real.

Historicamente o PSD tem vencido as eleições legislativas em Vila Real, com exceção para 2005, na primeira maioria absoluta de José Sócrates, em que o PS ganhou e conquistou três mandatos e o sociais-democratas dois.

PS vence em Leiria

Pode ser considerada uma das grandes vitórias destas eleições para os socialistas. O PS venceu no distrito de Leiria com 35,73% dos votos e 5 deputados eleitos (mais dois que em 2019) contra apenas quatro do PSD.