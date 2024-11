No programa “Mar 2030, há mais de 1.700 projetos aprovados, com apoios de 189 milhões de euros”, adiantou o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, na Assembleia da República.

O governante, que falava numa audição conjunta com as comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública e Agricultura e Pescas, precisou que, deste montante, destacam-se os investimentos nos portos de pesca, na modernização das frotas, na aquicultura e em inovação para as pequenas e médias empresas.

Em resposta aos deputados, José Manuel Fernandes, assegurou que, no próximo ano, o Mar 2030 estará em “velocidade cruzeiro”.

O programa Mar 2030 conta com uma dotação de 539,9 milhões de euros, entre o valor do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) e a contrapartida nacional.

Já no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em particular às pescas, foram aprovados 69 projetos, que representam 38% da execução total.

Incluem-se investimentos de mais de 31 milhões de euros na modernização de embarcações.