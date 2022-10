Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet hoje, Dia das Nações Unidas, em que se celebra o aniversário da entrada em vigor da Carta das Nações em 24 de outubro de 1945.

Na carta enviada a António Guterres, “o Presidente da República congratula-se com a centralidade das Nações Unidas, que assume especial importância na atual conjuntura mundial marcada pela guerra na Ucrânia, pelos devastadores efeitos provocados pelas alterações climáticas e pela pandemia global do covid-19”.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a Guterres “que Portugal será sempre um membro ativo e empenhado no trabalho desenvolvido pela ONU na defesa da liberdade, paz e segurança internacionais, na promoção dos direitos humanos e na proteção do meio ambiente e dos oceanos”, lê-se na nota divulgada.

Desde que Guterres iniciou as funções de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 01 de de janeiro de 2017, o Presidente da República tem reiterado o apoio de Portugal à sua agenda em defesa do multilateralismo, do diálogo e do combate às alterações climáticas.

Guterres foi reconduzido no cargo de secretário-geral da ONU e iniciou o segundo mandato em 01 de janeiro de 2022, que termina no fim de 2026.

Entretanto, em 24 de fevereiro de 2022 a Federação Russa invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra que já leva oito meses.