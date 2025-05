Depois de arrancar o dia com contactos com a população em Sintra, o líder da AD, Luís Montenegro, vai almoçar com vários antigos presidentes do PSD na sede nacional, com o jantar do 51º aniversário do partido marcado para o Centro de Congressos de Lisboa.

No almoço com Luís Montenegro estarão Aníbal Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, Luís Marques Mendes (candidato presidencial), Rui Rio, Fernando Nogueira, Pedro Santana Lopes, Luís Filipe Menezes e Manuela Ferreira Leite, estando ausentes, por motivos de saúde, Francisco Pinto Balsemão e Rui Machete, assim como Durão Barroso, por estar fora do país.

O líder do PS terá hoje um dia preenchido com cinco ações de campanha, começando no mercado municipal de Leiria, visitando depois uma empresa da indústria de moldes na Marinha Grande.

Pedro Nuno Santos vai almoçar com estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de Leiria, visitando, durante a tarde, as oficinas do Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e terminando o dia com um comício em Santarém.

O líder do Chega, André Ventura, dedica o terceiro dia de campanha ao Porto, visitando, de manhã, o mercado de Matosinhos e, a meio da tarde, o mercado do Bolhão, estando ainda prevista uma arruada na rua de Santa Catarina, na baixa da cidade.

Em Viseu estará o presidente da IL, Rui Rocha, onde visitará a feira semanal durante a manhã, reservando a tarde para se deslocar a uma empresa do setor da confeção têxtil em Mangualde.

A campanha do BE arrancou hoje às 05:00, com a coordenadora Mariana Mortágua a acompanhar trabalhadoras domésticas nos transportes públicos da Amadora para Lisboa, terminando com uma visita ao Bairro do Zambujal ao fim da tarde.

Rui Tavares, porta-voz do Livre, estará em Setúbal, onde visitará o AICEP Global Parks e o Teatro O Bando, uma das mais antigas cooperativas culturais do país.

A campanha do PCP vai passar por Setúbal, Castelo Branco e Viseu, onde o secretário-geral Paulo Raimundo vai visitar a Lagoa de Albufeira, contactar com a população na Covilhã e encerrar o dia com um comício em Lamego.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, começa o dia no Porto, onde visita duas associações de proteção animal, seguindo depois para Lisboa, onde participa numa conferência sobre alimentação vegetal e sustentabilidade e reúne com a Associação Académica da Universidade de Lisboa.

Os líderes dos partidos sem representação parlamentar terão oportunidade de apresentar os seus projetos para o país no único debate televisivo com essas forças políticas e que será transmitido pela RTP, às 21:00, a partir da Nova SBE, em Carcavelos.