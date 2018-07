O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou a atriz Eunice Muñoz com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito no dia do seu 90.º aniversário, adiantou hoje a Presidência da República.

Na página oficial da Presidência da República é referido que Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na segunda-feira no jantar de homenagem organizado pelos amigos e familiares da atriz. Nesse mesmo jantar, no dia em que a atriz comemorou 90 anos, o Presidente da República atribuiu “a Grã-Cruz da Ordem do Mérito a Eunice Muñoz pela admirável carreira de uma das mais reconhecidas e amadas atrizes portuguesas”. Eunice Muñoz nasceu na Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja, em 30 de Junho de 1928, tendo logo aos cinco anos de idade entrado em pequenas peças musicais. A atriz tem décadas de trabalho no teatro, televisão e cinema português, sendo considerada uma das melhores atrizes nacionais.