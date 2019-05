Antes, e na presença do presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre o desinvestimento dos Estados Unidos da América na Base das Lajes, na ilha Terceira, manifestando-se estupefacto com essa opção.

"Eu não sei o que aconteceu às cabeças americanas, que descobriram há alguns anos que os Açores já não eram estrategicamente importantes para os Estados Unidos da América. Eu disse para mim próprio: é uma loucura", afirmou.

No entanto, adotou um tom de desdramatização, considerando que "o panorama está a mudar" e que estão a ser encontrados "caminhos para resolver o passado".

Sem entrar em detalhes, o Presidente da República acrescentou: "Estamos a dar a volta. Agora é uma questão de imaginação".