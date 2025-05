O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou este sábado aos portugueses que votem nas eleições legislativas deste domingo, salientando que neste mundo "complexo e imprevisível", numa alusão ao regresso de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, não votar é “meter" a cabeça na areia.

"O mundo de 2025 é radicalmente do de 2024. O regresso ao poder do atual presidente norte-americano implicou em quatro meses mudanças enormes nas relações com a Europa, a Rússia e a China. Imprevisibilidade na economia nacional, maiores responsabilidades para nós europeus e portugueses", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, comparando estas com outras eleições.

"Com o mundo de hoje mais complexo e imprevisível, não participar, não decidir, não votar, faz ainda menos sentido do que em outras eleições. Seria meter a cabeça na areia, ficar indiferente à gravidade do instante vivido. Fazer de ausente, quando como sabemos os ausentes acabam mais cedo ou mais tarde por perder a razão e chorar sobre o leite derramado", disse o Presidente de Portugal, fazendo depois uma alusão à maior participação de sempre nas eleições em Portugal, há 50 anos.

"Votar neste momento é contribuir para a estabilidade no meio de um mundo instável, poupando soluções longas de governos de gestão, quando até maio de 2026 não poderá haver novas eleições e permitindo a previsibilidade sem a qual não cresce a confiança. Portugueses, 50 anos depois da eleição mais participação de sempre, dar vida à liberdade, à igualdade, solidariedade, segurança, democracia e à paz é também votar amanhã e no futuro de Portugal", concluiu