O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (2-D), ladeado pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto (D), durante a audição com uma delagação do Partido Comunista Português (PCP), representado por Edgar Silva (2-E) e José Esteves (E), no âmbito da audição aos partidos representados no parlamento madeirense e o Conselho de Estado sobre a crise política aberta com a demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Palácio de Belém, em Lisboa, 27 de março de 2024. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lusa