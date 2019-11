O Presidente português falou também sobre o próximo quadro financeiro plurianual europeu, defendendo que União Europeia "tem de reforçar a sua coesão interna" e que "não pode haver Europa de primeira, de segunda, de terceira e de quarta - tem de haver uma só Europa".

Ambos os chefes de Estado defenderam uma Europa forte, com protagonismo no quadro global.

No início da sua intervenção, o Presidente português fez questão de "homenagear publicamente" Sergio Mattarella, elogiando "o seu papel, não apenas em Itália, mas na Europa e no mundo" e as suas qualidades "como humanista, como jurista, como político, como estadista, como europeu, como portador de uma visão universal".

Relativamente às relações luso-italianas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou: "Não pode ser melhor o momento que vivemos no diálogo bilateral entre Itália e Portugal".

"E sobre o mundo e sobre a Europa partilhamos os mesmos princípios: o Estado de direito democrático, os direitos humanos, o respeito da pessoa, o multilateralismo, a defesa da paz, a rejeição dos radicalismos, das xenofobias, da incompreensão e da intolerância", acrescentou.

O Presidente italiano destacou, além da "sintonia" sobre o projeto europeu, a "colaboração muito intensa no plano económico e comercial" e a "colaboração excelente no plano militar e da segurança", bem como na cultura, referindo que "há 25 universidades de Itália em que se ensina a língua e a literatura portuguesa".

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido na residência oficial do Presidente de Itália com honras militares, numa cerimónia de boas-vindas em que foi içada a bandeira de Portugal no torreão do palácio.

Sergio Mattarella, de 78 anos, foi eleito Presidente de Itália pelo parlamento e delegados regionais em 31 de janeiro de 2015 para um mandato de sete anos. É o décimo segundo chefe de Estado de Itália.

O Presidente português chegou a Itália na segunda-feira, para uma visita de Estado que termina na quarta-feira, em Bolonha, em que está acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, e Bruno Dias, do PCP.

