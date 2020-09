Nesta cerimónia de inauguração estiveram também estiveram presentes o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.

Segundo a empresa, esta nova sede, construída de raiz, com uma área de 7.500 metros quadrados, que substitui as anteriores instalações em Alcântara, no concelho de Lisboa, "reforça a aposta" do grupo retalhista francês Auchan em Portugal e irá acolher "500 postos de trabalho fixos e mais de 100 postos flexíveis".

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que discursou antes de Marcelo Rebelo de Sousa, comparou o Presidente da República a "um diamante" e "farol para as gerações mais ativas e dinâmicas" de Portugal, e disse depositar nele a esperança de "um país descentralizado".

"O mesmo é dizer criar condições para que, de uma vez por todas, aquilo que discutimos desde 1975 se faça: reformar este país, fazer a reforma da Administração Pública, dar poderes a quem efetivamente está no terreno para tomar decisões. Foi assim que Oeiras se desenvolveu", acrescentou Isaltino Morais.

Marcelo Rebelo de Sousa respondeu-lhe logo no início da sua intervenção, declarando que acompanhou "o progresso de Oeiras nos últimos 30 anos" e que "o Presidente da República é por natureza apoiante de descentralização", até porque, no seu caso particular, "foi autarca".