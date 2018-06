Marcelo Rebelo de Sousa falava no Centro Comunitário Português da Virgínia, em Manassas, instituição fundada em 1987, numa cerimónia que contou com a presença o presidente deste município, Harry J. Parrish, e em que estiveram centenas de portugueses e lusodescendentes, alguns vindos também de Washington D.C e do estado vizinho de Maryland.

Dirigindo-se aos “queridos compatriotas”, o chefe de Estado exaltou a forma “como Portugal muda, como Portugal avança, como Portugal triunfa” e declarou: “Não deixamos de ser o velho Portugal, mas além do velho Portugal, no que tem de bom, somos um Portugal novo. Um Portugal de esperança, um Portugal de confiança, um Portugal de mudança, um Portugal de futuro”.

“Isto está a acontecer. E todos os que aqui estão sabem que está a acontecer, e à distância vibram com isso. Não deixam de vibrar com a terra de origem, com os familiares que por lá vivem, mas ao mesmo tempo vibram com a noção de que não é um país que parou no tempo. Não parou no tempo”, reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa foi aplaudido quando disse que pensava ser “o primeiro Presidente da República” a marcar presença naquele centro comunitário onde se juntam emigrantes portugueses e lusodescendentes do estado norte-americano da Virgínia, ligados sobretudo ao setor da construção civil, a maioria com a sua própria empresa.