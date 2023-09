O presidente da República dirigiu-se, no seu discurso, a António Guterres. "Aplaudo, em nome de Portugal, a sua permanente e inesgotável dedicação aos valores da Carta das Nações Unidas. Apoio a nossa agenda comum, as propostas de reforma na governação mundial, incluindo a financeira, mas também as prioridades nunca abandonadas nas alterações climáticas, dos direitos humanos, nos imigrantes, nos refugiados, na igualdade de género".

"Portugal apoia o sucesso da Cimeira do Futuro, em 2024, do Fórum da Aliança das Civilizações que acolheremos em Lisboa no próximo ano, a Cimeira Social Mundial em 2025. Marcas da sua permanente lucidez e dinamismo neste exigente momento que atravessa o mundo para a construção da paz e da cooperação internacional", disse ainda ao secretário-geral da ONU.

De seguida, Marcelo lembrou que no dia de hoje foram já ouvidos vários líderes mundiais que, "apesar de terem diversas posições, concordavam no essencial do diagnóstico: é urgente respeitar a Carta das Nações Unidas para garantir a paz no mundo, é urgente acelerar a luta contra as alterações climáticas, a realização dos objetivos da Agenda 2023, a proteção dos oceanos e da biodiversidade".

O presidente da República referiu também que é necessária a "reforma das instituições", que estão "totalmente afastadas do mundo atual". "É urgente reformar as instituições financeiras internacionais", acentuou.

"Não há paz, nem desenvolvimento sustentável, nem reforma das instituições sem respeito da Carta das Nações Unidas", resumiu. "Não há desenvolvimento sustentável, nem respeito da Carta das Nações Unidas sem reforma das instituições internacionais. Não há reforma das instituições internacionais sem o respeito da Carta, sem a Agenda 2023 realizada, sem um combate eficaz às alterações daqui até essa meta".

"Qual a credibilidade de vir aqui todos os anos dizer o que é urgente, quando de facto não é tratado como urgente? Esse é o apelo do secretário-geral há muitos anos", apontou.

Enumerando vários países que vivem envolvidos em conflitos, entre os quais a Ucrânia, Marcelo lembrou que "o problema é o mesmo", ou seja, não haver respeito do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. "Por isso não é possível separar a luta do povo ucraniano da luta pelo respeito da Carta das Nações Unidas, mas também não é possível construir a paz sem acelerar os objetivos de desenvolvimento para 2030".