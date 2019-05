E defendeu que haja, “na medida do possível, o máximo de afirmação do que é a vontade de cada povo e Estados membros, expressa na Constituição e por via eleitoral”.

“Há muitas afinidades e vamos acompanhando, com grande fraternidade, sempre desejando o melhor. E o melhor é, para todos os países da CPLP, o respeito pelos direitos humanos, democracia, Estado de direito e por um conjunto de princípios comuns para a comunidade”, acrescentou.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) venceu as eleições legislativas de 10 de março sem maioria, conseguindo eleger 47 deputados, mas fez um acordo de incidência parlamentar com a União para a Mudança, Partido da Nova Democracia e a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau, juntos representam 54 dos 102 deputados do parlamento guineense.

Quase três meses depois das eleições legislativas, o Presidente guineense, José Mário Vaz, ainda não indigitou o primeiro-ministro, o que permitirá a formação do governo, alegando um diferendo para a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular (ANP).

Enquanto a maioria parlamentar considera que a mesa do parlamento foi eleita, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, segundo força política) e Partido da Renovação Social (PRS, terceira força política) consideram que não.