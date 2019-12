O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), acompanhado pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro (D), à chegada à ilha do Corvo, Açores, 31 de dezembro de 2019. Este ano, e pela primeira vez, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República é transmitida a partir do Corvo, nos Açores, onde Marcelo Rebelo de Sousa faz a sua passagem de ano, com os habitantes da ilha açoriana, a 1.890 quilómetros de Lisboa. EDUARDO COSTA / LUSA

