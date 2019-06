Marcelo Rebelo de Sousa falava no encerramento de um congresso sobre a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a que Portugal aderiu em 1978, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

Na sua intervenção, o chefe de Estado considerou que é fundamental celebrar esta convenção e os seus valores, “neste tempo de relativismo axiológico, feito de indiferença, de negação desses valores, da sua instrumentalização ao serviço de projetos pessoais, de grupo, de hipernacionalismos, de xenofobias, de exclusões e de intolerâncias”.

O Presidente da República apelou à “premência no sublinhado das pessoas e dos seus direitos e do humanismo” e “no reforço das garantias, contra as prepotências ostensivas ou veladas, as manipulações diretas ou indiretas, as estratégias, as táticas, as ambições, as vaidades, as conveniências dos poderes deste mundo”.

“Numa palavra: a premência de não ceder um milímetro nos diretos pessoais, tal como nos direitos políticos, nos direitos económicos, nos direitos sociais, nos direitos culturais. No resolver as suas colisões ou compatibilizações. Não ceder um milímetro nos princípios, em homenagem a uma honraria, a uma benesse, a um favor, a uma simpatia, a um interesse momentâneo ou duradouro”, reforçou.