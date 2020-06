"O senhor Presidente teve a iniciativa de me convidar para almoçar e aqui estou com todo o gosto", disse Rui Rio à agência Lusa, no local.

Por sua vez, o Presidente da República realçou que o seu anterior almoço com Rui Rio, há duas semanas, em Ovar, no distrito de Aveiro, "foi coletivo, foi colegial".

"Neste estamos só os dois, portanto, estamos mais à vontade para falar. Da outra vez, falámos de muitas coisas muito interessantes, mas não deu para falar de tudo", justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre os temas na agenda deste encontro, o chefe de Estado respondeu: "Vamos falar de pandemia, vamos falar de situação económica e social do país, do curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo".

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "a legislatura ainda começou há pouco tempo, com a pandemia perdeu-se a noção disso, mas ainda não passou um ano de legislatura".

"E depois vamos falar da Europa, que é fundamental, vamos falar do mundo. Enfim, de tudo aquilo que fizer sentido falar, da situação política, económica, social, portuguesa e internacional", acrescentou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), acompanhado pelo presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio (E), momentos antes de um almoço num restaurante para falarem da situação política, económica e social, em Lisboa, 05 de junho de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA créditos: © 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Marcelo acompanha "com maior atenção" posição do seu partido sobre presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que acompanha "com maior atenção" aquilo que é transmitido sobre a posição do PSD quanto a uma eventual recandidatura sua a Presidente da República, por ser o partido a que pertence.

Questionado sobre a promessa feita por Rui Rio em entrevista à TSF de que o PSD tomará "uma posição pública" sobre uma recandidatura sua logo "no dia a seguir" a esta anunciada, Marcelo Rebelo de Sousa começou por responder que não se pronuncia sobre esta matéria.

"Mas acompanho com muita atenção aquilo que é dito. E dito pelo líder da oposição e líder do partido ao qual pertenci e pertenço desde a fundação, isso, naturalmente acompanho com maior atenção", acrescentou, sorrindo, com Rui Rio ao seu lado.

Em entrevista à TSF hoje divulgada, Rui Rio declarou que "obviamente o mais provável" será o apoio do PSD a uma recandidatura do atual Presidente da República, e afastou a possibilidade de o partido "não ter posição e dar liberdade de voto" em relação às presidenciais.

O presidente do PSD alegou que Marcelo Rebelo de Sousa não foi "absolutamente taxativo" sobre o assunto.

Quanto à expectativa manifestada pelo primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, de regressar com o atual Presidente da República à fábrica da Autoeuropa num segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, Rio desdramatizou esse gesto e até o considerou positivo.

"Como é que pode incomodar o PSD quando um militante seu recebe, em tão altas funções como Presidente da República, o apoio do nosso maior adversário? É até de certa forma honroso para o PSD", sustentou.

Marcelo felicita PSD por programa de médio prazo e espera debate alargado

"Aproveito, aliás, esta ocasião para felicitar o líder da oposição e o PSD pelo plano que apresentou para o país, porque, num momento em que nós ainda estamos a discutir um plano de estabilização até ao fim do ano, o PSD avançou com um plano a médio prazo", declarou.

Com Rui Rio ao seu lado, o chefe de Estado defendeu que Governo e partidos "ganhavam em perceber a importância desta proposta e em debatê-la, porque o orçamento suplementar está decidido daqui a duas ou três semanas, mas os problemas do país vão muito para além disso".

"E no fim do verão já estamos a discutir o Orçamento [do Estado] para 2021 e para 2022 e a começar a pensar nesse futuro a médio prazo. Logo, há aqui uma base de debate para o futuro", sustentou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, o programa de recuperação económica apresentado pelo PSD na quarta-feira constitui "uma perspetiva nova" neste período de pandemia de covid-19, em que se tem estado "em cima da hora a resolver os problemas do momento".

"A primeira proposta de médio prazo que aparece é a do PSD", considerou, referindo que o seu alcance vai "para além do Orçamento [do Estado] para 2021 e para 2022, com uma política económica e financeira global a pensar no futuro a prazo de Portugal, e muito aberta".

"Foi elaborada num esforço coletivo, e com uma participação muito ampla. É aberta porque está aberta ao diálogo, não é para ser um projeto fechado. O que o PSD propõe para o país é um projeto aberto para discutir com os outros partidos, quer com o partido do Governo, quer os outros partidos com assento parlamentar", salientou.

Questionados sobre o programa de estabilização económica e social aprovado em Conselho de Ministros e apresentado na quinta-feira, nem o presidente do PSD nem o Presidente da República quiseram comentar o seu conteúdo.

Rui Rio alegou não ter tido ainda "oportunidade de o ver com o detalhe necessário para poder falar".

O Presidente da República fez saber que o Governo lhe apresentou "umas linhas gerais na véspera da aprovação no Conselho de Ministros", mas disse que "seria prematuro" estar a comentar "uma realidade que acabou de ser apresentada e que supõe muitas iniciativas legislativas de aplicação".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou apenas que se trata de "um quadro de urgência, de curtíssimo prazo" e que implicará "uma série de iniciativas que passarão pelo parlamento e depois irão às mãos do Presidente".