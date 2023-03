O atual executivo de António Costa nasceu de " uma maioria requentada", disse Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista à RTP e ao jornal Público.

"As maiorias que não nascem de novo, que nascem de um Governo com seis anos, um pouco como aconteceu no segundo mandato do prof. Cavaco Silva, são maiorias cansadas", observou Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois da interrupção da anterior legislatura em 2021 — por força do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 —, o chefe de Estado — que admitiu "não esperar sinceramente" esse desenlace" — diz ter havido "um período eleitoral demasiado longo", sendo que o Governo "demorou muito tempo a formar-se", assumindo funções apenas três meses depois da eleição.

Assumindo funções já com a guerra da Ucrânia em curso e com um OE por aprovar — e com "uma orgânica pensada para um período sem guerra", com António Costa a concentrar em si demasiadas responsabilidades —, o Governo mal assumiu funções e teve de tratar dos problemas causados pelo conflito. "Guerra, guerra, guerra, energia e ajudas. Isto durou até ao fim do verão", apontou Marcelo.

Com este calendário e com a urgência destes temas, o Governo "só entrou mesmo em atividade em setembro", quando houve mexidas na saúde e a aprovação de um "novo pacote de ajudas sociais". Até lá, "houve realmente um tempo perdido", que se prolongou com "as vicissitudes internas do Governo", observou o chefe de Estado, referindo-se aos vários casos e polémicas que têm afetado o executivo.

Marcelo aproveitou desde logo a mencionar como o caso que concerne a gestão da TAP obrigou a "mexidas importantes", levando à saída de Pedro Nuno Santos, descrito como "o ministro mais importante a seguir ao primeiro-ministro" e que teve de "sair pelo seu pé".

Toda esta conjuntura, conclui Marcelo, levou a "um ano praticamente perdido".

Uma economia de contas certas gerida "dia a dia"

Questionado se este cenário compromete a necessidade do país se reinventar — apelo que Marcelo foi repetindo ao longo da sua presidência —, o Presidente da República respondeu que "é evidente que sim". "Uma das consequências foi o atraso da segunda fase do PRR", apontou.

"Obviamente que a guerra, o aumento dos preços, a inflação que está por aí ainda, tudo isso teve consequências económicas, financeiras e sociais, prejudicaram a coesão social que se sonhava para o pós-pandemia e prejudicaram o reconstruir" de Portugal, disse.

A braços com esta situação, o Governo tem vindo a gerir o país a conta-gotas, sublinhou Marcelo, tal como a Europa, que "não descola". "Não há nada como uma guerra para se gerir a dia a dia. Isso é fatal", apontou o Presidente da República, acrescentando que neste momento se olha "para o curto prazo e não para o longo prazo".

Apesar de conceder que os números orçamentais de 2022 se terem revelado "melhores do que se esperava" — por força de maus anos anteriores e de "termos crescido largamente porque as exportações e o turismo cresceram mais e mais depressa que o esperado" — e de ter havido controlo do défice, Marcelo não só avisou que tais resultados não são expectáveis para 2023, como admitiu que isso não se repercutiu necessariamente na melhoria da qualidade de vida da população portuguesa.

O facto da inflação "estar a descer muito pouco" significa "o sacrifício dos mais pobres e carenciados" e também o aumento dos juros, que afetou a classe média. "A realidade económica-social depende do resultado da guerra", continuou, frisando que Portugal, tendo uma economia aberta, não conseguirá iniciar a recuperação se a Europa não o fizer também.

Como fazê-lo, diz, depende das leituras, apontando Marcelo como ele e António Costa têm perspetivas diferentes da realidade. "O primeiro-ministro olha para o lado cheio do copo, eu olho para o lado vazio do copo", afirmou.

Respondendo à questão se o Governo devia encarar a gestão da economia mais pelo prisma do bem estar da população do que pelo das "contas certas", o chefe de Estado relembrou que estas são "fundamentais". "Dentro de muito pouco tempo, senão já dentro de meses, a Europa vai exigir o controlo dessas contas certas. Nós temos a nosso favor estarmos melhor do que a Itália, do que a França e, por ventura, do que a Espanha", disse Marcelo.

"Ainda não há" clima de contestação, mas

"Há um clima generalizado de contestação social? Não há. Ainda não há, mas pode vir a haver", respondeu Marcelo à pergunta sobre se o país se encontra neste momento bloqueado.

"E não há porque o desemprego é uma componente que, até agora, tem tido uma evolução contida e, por isso, favorável", continuou, apesar de uma ligeira subida nos últimos meses. A questão, deixou Marcelo, é se esta subida foi conjuntural ou se é "sinal de uma tendência para o futuro".

Sete anos de altos e baixos

Dada no mesmo dia em que assinala sete anos de presidência, esta entrevista surge num novo quadro político após o período da "Geringonça", no qual Marcelo Rebelo de Sousa pressiona o Governo do PS para que seja uma "maioria absoluta de obra".

Apesar de ser suportado por uma maioria absoluta do PS no parlamento, o terceiro executivo chefiado por António Costa, empossado em 30 de março do ano passado, tem vivido tempos de turbulência, com sucessivos casos polémicos que provocaram demissões e remodelações, entre as quais se destaca o relacionado com a TAP, que levou à saída de três governantes.

Desde o início deste novo quadro, saído das legislativas antecipadas de 30 de janeiro de 2022 em que se fechou o ciclo de governação do PS com apoio dos partidos à sua esquerda, o chefe de Estado prometeu ser "institucionalmente solidário e cooperante", mas "vigiando distrações e adiamentos quanto ao essencial, autocontemplações, deslumbramentos".

Em janeiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que aquilo que se espera do atual Governo é que seja uma "maioria absoluta de obra", que aproveite os fundos europeus e dure até ao fim da legislatura, sem entrar em "dissolução interna".

O Presidente da República apontou a segunda maioria absoluta do PSD liderado por Cavaco Silva, na década de 1990, como exemplo a não seguir, considerando que se foi esvaziando na sua fase final, apesar de cumprir a legislatura: "O que queremos é uma maioria absoluta que não seja dessas".

O chefe de Estado tem afastado cenários de dissolução ou de demissão do Governo, contrapondo que o fundamental é que "governe bem".

Quando deu posse ao XXIII Governo Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa avisou desde logo publicamente António Costa que "não será politicamente fácil" a sua substituição na chefia do Governo a meio da legislatura, dando a entender que nesse caso convocaria legislativas antecipadas.

Recentemente, referindo-se à "hipótese teórica de aparecer um outro primeiro-ministro da área do PS" a meio da legislatura, reiterou esse aviso, em termos ainda mais definitivos: "Se mudar o primeiro-ministro, há dissolução do parlamento".

"Porque esta maioria formou-se com um primeiro-ministro que concorreu não só como líder do partido, mas a líder do Governo. Foi muito importante, eu disse isso no discurso de posse e, portanto, estava fora de causa, quer dizer, com outro primeiro-ministro haveria dissolução do parlamento", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa tem pela frente mais de três anos até concluir o seu segundo e último mandato como Presidente da República, em março de 2026.

No último ano, sobretudo entre outubro e novembro de 2022, foi intensamente criticado, por declarações controversas sobre o processo de recolha de queixas de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica Portuguesa e os direitos humanos no Qatar.

Após dois anos de pandemia de covid-19, a conjuntura económica agravou-se com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em 24 de fevereiro de 2022, e consequente guerra, que perdura. A inflação em Portugal chegou a atingir os 10% em outubro.

Nesta conjuntura, o Presidente da República intensificou a pressão sobre o Governo para não desaproveitar os fundos europeus, com destaque para os do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e elegeu 2023 como "ano decisivo", tendo em conta o ciclo de eleições nos anos seguintes até 2026: europeias, autárquicas, presidenciais e legislativas.

Eleito Presidente da República com 52,00% dos votos expressos em janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 09 de março do mesmo ano. Foi reeleito para novo mandato de cinco anos em janeiro de 2021 com votação reforçada, 60,67%, e acabaria meses depois a dissolver pela primeira vez o parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

Das legislativas antecipadas resultou, além da maioria absoluta do PS, uma Assembleia da República reconfigurada, sem CDS-PP e PEV, que não conseguiram representação parlamentar, e com subidas de Chega e Iniciativa Liberal a terceira e quarta maiores bancadas, seguindo-se PCP, BE, PAN e Livre.

A meio de 2022, o PSD, maior partido da oposição, mudou de liderança, com Rui Rio substituído por Luís Montenegro, em quem Marcelo Rebelo de Sousa disse em julho ver uma "maior aproximação ao Presidente da República" e até uma possível "colaboração especial" e que elogiou pelo "esforço como não se via há muito tempo" para unir o partido. Parecia-lhe que o sistema político se começava "a compor".

No fim do ano, porém, quando questionado sobre a possibilidade de dissolver a Assembleia da República face aos casos no Governo, considerou que por enquanto ainda "não é claro que surgisse uma alternativa evidente e forte imediata, de um momento para o outro, àquilo que existe no Governo" e que, "portanto, experimentalismo não é a coisa melhor para a saúde das democracias".