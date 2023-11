Segundo a TVI, Marcelo Rebelo de Sousa é suspeito de interferência no Hospital de Santa Maria, num caso datado de 2019, altura em que duas bebés brasileiras entraram naquela unidade hospitalar de Lisboa para receber um tratamento que custou quatro milhões de euros.

Em declarações aos jornalistas, em Setúbal onde está a decorrer o 5.° Encontro Nacional de Cuidadores Informais, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar sobre o assunto, negando a sua interferência.

"Se tivesse feito, tinha dito", negou Marcelo. "Eu ontem disse que não tinha feito isso, se tivesse feito tinha dito. Não falei", garantiu o Presidente da República nas suas declarações.

"Vendo a reportagem, ninguém aparece a dizer que eu falei com essa pessoa. Ninguém. Só há um presidente. A família do presidente não foi eleita. Se aparecer alguém, eu aí não tenho outro remédio se não eventualmente ir a tribunal comparar a minha verdade com a verdade dessa pessoa".

O chefe de Estado disse que, se aparecer alguém, "os portugueses têm direito a saber se o presidente está a mentir ou se está a dizer a verdade". Marcelo afirmou ainda que "não se trata do dever da defesa da minha honra", mas sim "o dever da defesa do presidente da República.

De recordar que de acordo uma investigação por parte do canal de televisão TVI o presidente da República terá tido influência no tratamento de duas bebés brasileiras. À TVI, Daniela Martins, mãe das crianças, confirmou que as então bebés, que viviam no Brasil, entraram no hospital Santa Maria em finais de 2019 para serem tratadas, tendo conseguido obter a naturalização portuguesa, para que fossem tratadas em Lisboa. Daniela Martins afirmou que a nora e o filho do presidente da República tinham interferido a esse respeito.

De resto, a convicção dos médicos do Santa Maria é que tal sucedeu por influência do chefe de Estado. Uma carta de indignação dos clínicos desapareceu entretanto dos registos hospitalares, tal como o dossié de admissão das crianças, acrescentou aquele canal televisivo. O Hospital de Santa Maria vai abrir uma auditoria, para perceber o sucedido.