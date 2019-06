Apontadas as insuficiências, o chefe de Estado procurou a seguir transmitir palavras de esperança, pedindo a todos que admitam que os portugueses, no seu conjunto, "são muito mais do que fragilidades ou erros".

"É por sermos muito mais do que fragilidades e erros que tivemos e temos uma História de quase 900 anos, que tivemos e temos uma das comunidades mais inclusivas e coesas apesar das suas desigualdades, que temos o mérito que os outros nos reconhecem, mesmo quando nós hesitamos em nele nos reconhecermos", sustentou.

Tendo a ouvi-lo o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o chefe de Estado falou da "pátria irmã de muitas outras pátrias e que partilham uma comunidade de língua, de pessoas e de sonhos de futuro".

"Uma pátria que acredita na comunidade dos países de língua portuguesa e que saúdas efusivamente o presidente dessa comunidade: O homem, o intelectual, o professor, o irmão de caminhadas de décadas conjuntas, mas também o chefe de Estado de uma nação que pelo mundo tanta diáspora e fraternidade connosco partilha", disse, aqui num rasgado elogio ao Presidente cabo-verdiano.

A parte inicial da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi destinada a exaltar os méritos dos portugueses que vivem em território nacional ou fora dele - uma linha que seguiu em anteriores discursos que proferiu no Dia de Portugal.

"Eu sei que um complexo muito nacional, que é um dos traços do nosso pessimismo, não aprecia, por considerar primário ou exorbitante, o que tenho repetido e que ainda no domingo à noite, no Porto, o fiz: Quando somos muito bons, somos dos melhores dos melhores", afirmou.

Segundo o Presidente da República, "é bom que se saiba que não é só um secretário-geral das Nações Unidas [António Guterres], ou um presidente do Eurogrupo [Mário Centeno], ou um diretor-geral de uma organização internacional, ou uma equipa vencedora num certame desportivo com maior notoriedade internacional".

"São todos os dias, cá dentro e lá fora, líderes sociais, científicos, académicos, culturais ou empresariais, muitos dos quais nós nem sabemos quem são até que chega a notícia de que um português ganhou um prémio de melhor investigador, ou que uma portuguesa foi considerada a melhor enfermeira num país estrangeiro, ou um artista foi celebrado em outro continente", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

(Notícia atualizada às 12h44)