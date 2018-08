Na audiência, que partiu da iniciativa do chefe de Estado, os bolseiros vão estar representados por uma delegação da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e do Núcleo de Investigadores do Instituto Superior Técnico (que pertence à Universidade de Lisboa).

O manifesto, que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu há uma semana à porta da reitoria da Universidade de Lisboa, com a promessa de ouvir os bolseiros esta semana, é subscrito por professores e investigadores de carreira da universidade que alertam para a precariedade do trabalho científico há “várias décadas”, defendendo o direito de investigadores, incluindo bolseiros, a uma carreira.

Em declarações à Lusa, Nuno Peixinho, membro da direção da ABIC, disse que a associação vai aproveitar a audiência para lembrar a situação laboral precária dos investigadores, que acumulam bolsas há vários anos.

Os bolseiros têm-se queixado ultimamente de incumprimento, por parte das instituições, da lei que permite substituir bolsas de pós-doutoramento por contratos de trabalho a termo.