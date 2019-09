Segundo o programa divulgado pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa chega a Nova Iorque no domingo e o encontro com António Guterres está marcado para o fim da tarde, já madrugada de segunda-feira em Lisboa, no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas.

Na segunda-feira, o chefe de Estado irá participar e intervir na Cimeira de Ação Climática convocada por Guterres, na qual se pretende que os líderes mundiais apresentem os seus planos para cumprir os objetivos do Acordo de Paris que visam limitar a subida da temperatura global.

Em vésperas desta cimeira sobre o clima, Marcelo Rebelo de Sousa e mais 31 chefes de Estado e de Governo juntaram-se num apelo à comunidade internacional e aos Estados subscritores do Acordo de Paris para que 2019 seja "o ano da ambição climática".

No dia seguinte, terça-feira, tem início o debate geral desta 74.ª sessão da Assembleia Geral da ONU e, segundo a lista provisória das Nações Unidas, o chefe de Estado português será o segundo a intervir no período da tarde, depois do presidente de Angola, João Lourenço.