Ao longo de nove dias, além do debate de questões ligadas ao setor, a FNA proporciona aos visitantes “experiências” que permitirão, por exemplo, saber como escolher o copo certo, ou o prato mais indicado ou a temperatura para cada vinho, além de cursos de iniciação à prova de vinhos, provas temáticas de vinhos do Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal, ‘masterclass’ de vinhos Casta Negra Mole, de Fernão Pires, de Vinhos Velhos, entre outras.

Associado à Feira do Ribatejo, o certame continua a ser palco de eventos ligados às tradições ribatejanas, com a presença de campinos, toiros e cavalos, largadas de toiros, provas equestres – com destaque para o espetáculo “O cavalo na história”, que poderá ser visto hoje e dia 15 — e corridas de touros na Praça Celestino Graça, este ano com o regresso da “Corrida dos Agricultores”, promovida pela CAP, a encerrar o certame, numa parceria com o movimento de cidadãos “Praça Maior”.

Pela primeira vez, a Comissão Europeia tem um pavilhão na FNA, além de contar com representantes em seminários e colóquios técnicos, com destaque para a presença, dia 14, do Comissário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Phil Hogan.

Para a edição deste ano, o CNEMA investiu no alargamento da zona de exposição lateral à nave A, uma área com 6.400 metros que dá mais espaço e maior visibilidade aos expositores, renovou as cozinhas e esplanadas na zona de “Tasquinhas”, explorada por associações desportivas e culturais locais, que passa a ter decoração alusiva ao Ribatejo.

Outras melhorias passaram por alterações na circulação, facilitando o acesso ao grande ringue, pelo aumento das zonas sombreadas, e por um novo espaço de estacionamento (que continua a ser gratuito).

O cartaz de concertos da FNA abre hoje com José Cid, seguindo-se, domingo, o grupo “Capitão Fausto”, atuando Conan Osíris dia 13, Marisa dia 14 e David Antunes e os convidados Samantha Fox e Toy no dia 15.