“O Presidente da República saúda o Governo e o povo timorense pelo 25.º aniversário da realização da consulta popular em que os timorenses se manifestaram, esmagadoramente, pela independência do país”, lê-se numa nota divulgada pelo Presidente da República no ‘site’ da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra os timorenses pelo “exemplo de coragem e determinação que então deram ao mundo” e que “permanece uma inspiração para as novas gerações.

O Presidente da República acrescenta ainda que sem a resiliência do povo de Timor-Leste “dificilmente os esforços de Portugal, das Nações Unidas e de vários outros parceiros internacionais teriam permitido construir a nação sólida e estável que é hoje Timor-Leste.

Em 30 de agosto de 1999, 78,5% dos timorenses que votaram no referendo escolheram a independência do país e consequentemente o fim da ocupação da Indonésia, que invadiu Timor-Leste em 7 de dezembro de 1975.

Com o resultado do referendo, a Indonésia abandonou Timor-Leste, com as milícias pró-indonésias a deixarem um rasto de horror e violência, tendo entrado a autoridade de transição das Nações Unidas, que geriu o país até à restauração da independência, em 20 de maio de 2002.

Portugal vai tentar reforçar a verba da cooperação com Timor-Leste no próximo programa, a assinar “muito em breve”, disse hoje à Lusa o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Nuno Sampaio, à margem da participação nas comemorações dos 25 anos da realização do referendo pela independência de Timor-Leste.