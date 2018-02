A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, a visita de Estado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Grécia, agendada para 12 a 14 de março, a convite do seu homólogo grego.

O projeto de resolução hoje aprovado dá assim "o assentimento" da Assembleia da República a esta deslocação do chefe de Estado, como é habitual.

De acordo com informação difundida à comunicação social pela Presidência da República, esta visita, que decorrerá entre 12 a 14 de março, resulta de um convite do Presidente grego, Prokopios Pavlopoulos, que visitou Portugal em janeiro de 2017.

O Presidente da República será acompanhado por membros do Governo e por uma delegação de deputados da Assembleia da República.

Segundo a mesma informação, o programa oficial da visita terá início no dia 13, havendo no final da tarde de dia 12 um encontro com a Comunidade Portuguesa em Atenas.